Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde cinayete teşebbüsten tutuklu H.A eşi ile birlikte 4 yaşındaki kızını ağır yaralamıştı. Benzer olayların önüne geçmek için tedbirler sıkılaştırılıp ceza infaz personeli sayısı artırılacak. Uzmanlar da "Açık görüş öncesi risk analizi yapılmalı" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 07:33, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 07:42
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde adam öldürmeye teşebbüsten tutuklu H.A, açık görüşte boşanma aşamasındaki eşiyle gelen 4 yaşındaki kızına saldırarak ağır yaraladı. Olay, gazetemizin daha önce gündeme taşıdığı İnfaz Kanunu'ndaki eksiklikleri yeniden hatırlattı.

KAPSAMLI TEDBİRLER YOLDA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık görüşlerde risk değerlendirmesi ve personel gözetiminin sıkılaştırılacağını açıklarken, Adalet Bakanlığı da önümüzdeki yıl kapsamlı tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hem tedbirler hem de ceza infaz personeli sayısı artırılacak, personele yeni eğitimler verilecek.

Konuyu değerlendiren ceza hukukçusu Prof. Dr. Caner Yenidünya "Bolu'daki olay, açık görüş sisteminin bir yanlışlığı değildir. Görsel ve işitsel gözetim mevcut. Hükümlülerin görüş hakları, disiplin cezası gerektiren bir fiil yoksa engellenemez. Özellikle kadına karşı şiddet veya aile içi şiddet durumlarında, görüş öncesi risk değerlendirmesi yapılabilir. Mevzuata bu yönde bir hüküm eklenebilir" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMLÜNÜN YAKINDAN İZLENMESİ GEREK"

Cezaevlerinde yaklaşık 340 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu bildiren Yenidünya şöyle devam etti:

"Bu nüfus günde ortalama 300 kişi artıyor. Yoğunluk sebebiyle hükümlülerin iyi hali, topluma dönme yönündeki gelişmeleri sağlıklı takip edilemiyor. Bu yüzden toplum içine salınan bazı hükümlüler fırsatları kötüye kullanabiliyor. Hükümlünün toplum içerisinde yakından izlenmesi gerek."

GAMZE ERDOĞAN

