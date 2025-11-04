İstisna görevler hariç emekliler tekrar memur olamaz

Soru: Merhaba, nüfus müdürlüğünde vhki olarak görev yaparken Ağustos 2023 yılında EYT den emekli oldum. Tekrar göreve dönebilir miyim. Onun için ne yapmalıyım.

Detaylar/Değerlendirmeler:



Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.

Ancak, gerek emeklilik/yaşlılık, gerekse de malullük aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında tekrardan memurluğa başlayabilmelerinin mümkün olabileceğini değerlendirmekle birlikte, burada sadece kişinin talebine bağlı bir işlemin sonuç getirmeyeceğini, ayrıca önemli olan memurluğa başlama talebinde bulunulan Kurumların kabul etmesi gerektiği, boş kadronun olması, izin alınması vb. gibi işlemlerin de dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca, merkezi idareler dışında, belediyelerde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, genel hükümlere göre memur olarak atanma şartlarını taşıması, boş kadro bulunması ve kadronun şartlarını sağlaması halinde memur olarak açıktan atanmalarının da 5335 sayılı Kanun Madde 30 kapsamında değerlendirilemeyeceği düşündüğümüzden belediyelerde (Kurumunda kabul etmesi şartıyla) görev almalarının mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Özetle, emekli/yaşlılık aylığı alanlar genel itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnameli görevlere veya mahalli idareler (belediyelere) emekli/yaşlılık aylıkları kesilmek suretiyle başlayabilir ama merkezi idarelere direkt başlamaları 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü karşısında mümkün değildir.



İstisna görevler nelerdir?

-Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,

- Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

- Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine seçilenler,

- Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar,

Bu bağlamda sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

Her ne kadar sizin tekrar merkezi idareler kapsamındaki kurumlara memur olarak atanamayacağınızı değerlendirmekle birlikte, tasarrufu size ait olmak üzere görev almak istediğiniz Kuruma yazılı olarak müracaat etmeniz ve sonucunu beklemeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

