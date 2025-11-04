463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin" en somut örneğinin Gabar olduğunu belirterek, "Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor" dedi.

Haber Giriş : 04 Kasım 2025 13:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 13:20
Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Gabar'ın Terörsüz Türkiye idealinin en somut örneği olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor."

