İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 116'sını sattı

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 118 istekli, kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 116 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

İhalede 116 plaka, 4 milyon 826 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, bugün uygulama tabanlı taksi ihalesinin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önceki üç ihalede taleplerin her seferinde artsa da nispeten düşük kaldığını belirten Demir, "Çünkü taksici esnafımız 'uygulama tabanlı taksi nedir, ihaleyle taksi nasıl alınır' gibi usullere yeni yeni alışmaya başlamıştı ancak bugün mutlulukla söyleyebilirim ki 116 taksici esnafı veya esnaf adayı hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı. Toplamda 200'ün üzerinde plaka satışını gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Demir, yeni taksilerden memnuniyetin yüksek olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz olan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksiyi tamamlayana kadar hızımızı kesmeden ihalelerimize devam edeceğiz. İstanbulluları taksi bulma derdinden kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı bir ihale süreci yaşadık. Katılan ve teklif veren tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyoruz. İstanbullu hemşehrilerimize ve taksici esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- İhaleler

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında, ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

2 Eylül'deki ihalede 24 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 6'sının satışı sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti.

7 Ekim'deki üçüncü ihalede 63 plaka satılmıştı.

Bugünkü dördüncü ihalede 116 plakanın satılmasıyla, 2 bin 500 yeni taksi plakasından 202'si satılmış oldu.