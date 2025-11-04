Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı'na katıldı. Bakan Memişoğlu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda, canlı yayında tüm organlarını bağışladı. Programda konuşan Memişoğlu, bir insana hayat vermenin önemini belirterek, "Organ bağışı gerçekten bir insanın hayatını kurtarıyor, diğer insanın da öldükten sonraki hayatını kurtarıyor esasında. Çünkü siz bir insana hayat verirseniz, hayatınız boyunca öldükten sonra o insan sizin için defterinize pozitif anlamda katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye sağlıkta da organ naklinde de dünyaya örnek olabilecek bir ülke"

Türk toplumunun özverili bir toplum olduğunu aktaran Memişoğlu, "5 bin üzerinde nakil yapıyoruz. Bunları yüzde 90'ın üzerini canlıdan yapıyoruz. Yani canlıdan kendi parçasını veren canlı iken bir toplum esasında daha çok anlatarak, daha çok izah ederek, öldükten sonra toprak olacak, çürüyecek organını çok rahatlıkla verebilir. Onun için bu çaba içindeyiz. Ben kısaca esasında Türkiye sağlıkta da organ naklinde de dünyaya örnek olabilecek bir ülke. Bugün Cumhurbaşkanımız sayesinde gerçekten dünyanın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde veriyoruz, altyapımız çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, bugün senede 5 binin üzerinde nakil yapabilen bir altyapı kurdu"

Türkiye'nin nakil başarısının geçmişe göre çok iyi olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Türkiye bugün senede 5 binin üzerinde nakil yapabilen, 149 tane nakil merkezi olan ve cerrahından anestezisine kadar, sağlık teknisyeninden organ nakil elemanına kadar inanılmaz bir altyapı kurarak bugün dünyanın en iyi, en başarılı, yaşam süresi en uzun olan nakillerini yapabilir haline geldi ve baktığınız zaman bu karaciğer böbrek nakillerinin birçoğunu maalesef canlıdan yapıyoruz. Sadece ülkemize değil, dünyadan başka ülkelerden gelen insanlara da veya gidip bugün Kırgızistan'dan, Irak'tan her yerinde nakil öğretiyoruz ve nakil yapabiliyoruz. Yetkinliğimiz, insan gücümüzle, bilgimizle bunu başarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün 32 bin 500 insanımız Türkiye'de organ bekliyor"

Memişoğlu, kadavratik organ bağışında istedikleri yerde olamadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi burada toplumu aydınlatmamız gerekir. Beyni ölmüş, ruhunu teslim etmiş birinin organını biz başkasında yaşatabiliyoruz. Bunu iyi anlatmamız gerekir. Şimdi bugün 32 bin 500 insanımız Türkiye'de organ bekliyor ve her gün 3 veya 4 kişi organ beklerken hayatını kaybediyor. Ama biz beyni ölmüş, insan olarak yaşama şansı kalmamış, ölüm olarak kabul edilmiş, ruhunu teslim etmiş, organ bağışı vermiş ama organını kullanamadığımız yüzde 80 cenazeyi defnediyoruz organlarla beraber. Yani sadece beyin ölümü gerçekleşmiş yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 23'ünün organını kullanabiliyoruz. Esasında baktığınız zaman bu çelişkiyi düzeltmemiz lazımdı. Biz de onu kanunen, Cumhurbaşkanımızın talimatlarına doğrultusunda, gerçekten insanlığa ve ülkemizdeki bu 32 bin 500 her gün ümidiyle, organ beklemesiyle hayatına yeniden tutunmaya çalışan, hep birbirinizin empati duymanızı istiyorum bu konuda, her bir vatandaşımızın. Her gün bir organ çıksa da hayatımı kurtarayım diyen insanlara şifa ve hayat verecek bir mevzuatsal değişiklik yapmaya karar verdik ve bunu elektronik sisteme taşıdık."

Bakan Memişoğlu, programda organlarını bağışladı. Organ bağışının önemine değinen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Artık vasiyetim olan, ben öldükten sonra, kalbim ve beynim durduktan sonra vasiyet olarak organlarımı bağışlayacağım ve bu organ kartı artık elektronik sistemde duracak. Benim eşim, çocuğum, ailem, birinci derece yakınlarımdan bir tanesi gerçekten organını kaybedip de organ yetmezliğine girerse, acil hastalar haricinde öncelikli olacak. Onun için şimdi bu kartın yerine artık elektronik sistemde, e-Nabız üzerinde bütün organlarımı bağışlamayı, ve bundan sonra eşim çocuklarımın da bunu bilmesini ve artık onlara sadece bilgi verilmesini istiyorum."

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından, en başarılı organ nakilleri koordinatörlerine ödül verildi.