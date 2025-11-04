Gıda güvenliğine sıkı takip: 2 bin 125 işletmeye 157 milyon ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yurt genelinde geçen ay 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım, 157 milyon 882 bin 731 lira idari para cezası uyguladık, 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

Yumaklı, kırmızı çizgileri olan gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyeceklerini, denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi.