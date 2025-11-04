Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
ÖSYM, 2025 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları'nın (2025-Adli Yargı, 2025-Adli Yargı-Avukat, 2025-İdari Yargı) tarihlerini duyurdu. Sınavlar, 20-21 Aralık tarihlerinde toplam 4 oturumda uygulanacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 11 Kasım'a kadar elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi (ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 15:48, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 15:48
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık'ta 4 oturumda uygulanacak.
Sınava başvurular, 11 Kasım'a kadar elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.
Başvuru yapacak adayların, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.