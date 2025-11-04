AK Partili Vekili entübe eden doktorun yargılaması devam ediyor

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Akçay ile avukatı katılırken, müşteki eski AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok katılmadı. Mahkeme başkanı, bu celse tanık dinleneceğini bildirdi. Hastanede orderlardan sorumlu hemşire H.A., "Doktorun imzası olmadan order silinemez, kaldırılamaz. Ben order'ın nasıl silindiğini bilmiyorum, bilgi işlem personeli bilebilir" dedi.

Tanık beyanının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamak üzere mahkemeden süre talep etti. Söz alan sanık Akçay, "Yaşanan olayda kastım yoktur, söyleyeceğim bir şey de yoktur. Sistemsel bir hata olabilir. İlaç sisteme yanlışlıkla girildi ancak sistem uyarı vermedi. Ayrıca orderların silindiği konusunda da bir bilgim yoktur. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, cumhuriyet savcısına bir sonraki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için süre verdi. Sanığın yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 29 Ocak 2026 tarihine erteledi.

FETÖ üyeliğinden ceza almıştı

Sanık Doktor Ali Akçay hakkında 2020'de FETÖ'ye üyelikten soruşturma açılmış, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda Ali Akçay 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayın geçmişi

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'da bulunan Özel Koru Hastanesi'ne gitti. Acil serviste Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok'a müdahale ederek, art arda üç serum verdi. Serumun bitmesi ile kalbi duran İsmail Ok, burada solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok, 7 saatin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Akçay hakkında 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul etmesi ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiği tespiti de yer aldı.