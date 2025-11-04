Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Yılda 5 bin nakil, 149 nakil merkeziyle dünyaya örnek oluyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2000 yılında toplam 200 karaciğer nakli yapılan, 6 nakil merkezi bulunan ülkemizde bugün yılda 5 bin nakil, 149 nakil merkeziyle dünyaya örnek oluyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 23:29, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 23:31
Yazdır
Bakan Memişoğlu: Yılda 5 bin nakil, 149 nakil merkeziyle dünyaya örnek oluyoruz

Bakan Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği böbrek naklinin 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT 2025) Kongresi'ne katıldı.

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü İhsan Doğramacı Konferans Salonu'ndaki kongrede konuşan Memişoğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 1975'te Türkiye'deki ilk böbrek naklini yaptığını belirterek, "Bugün geriye doğru baktığınızda, 50 yıl önceki imkanlarla ekip kurarak, cihazlar oluşturarak ve birçok engeli aşarak o ilk nakli yaptığı idealizmi, çabayı düşünün. 1988'de de Türkiye'nin ilk karaciğer naklini de yaptı. Bugün bu bilim yuvasında, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birini kurdu. Ben de onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Hayatı boyunca sürdürdüğü idealizmi ve adanmışlığıyla bizleri bugün burada toplayan Sayın Hocama minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- "Bugün senede 5 bin nakil, 149 nakil merkeziyle dünyaya örnek oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de özellikle son 20 yılda sağlık alanında büyük bir gelişim ve büyüme süreci yaşandığına dikkati çeken Memişoğlu, "2000 yılında toplam 200 karaciğer nakli yapılan, 6 nakil merkezi bulunan ülkemizde bugün yılda 5 bin nakil, 149 nakil merkeziyle dünyaya örnek oluyoruz. Mehmet Haberal Hocamın başlattığı bu yolla sadece Türkiye'ye değil, diğer ülkelere de nakil konusunda tecrübelerini aktaran, gerektiğinde oraya gidip nakilleri gerçekleştiren ve öğreten bir insan gücüne ve altyapıya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Organ bağışı mevzuatında yapılan değişiklikle bağış işlemlerinin dijital ortama taşındığını, bugün dijital ortamda da organ bağışında bulunduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Elektronik sistemde, elektronik imzanızla vasiyet ediyorsunuz ve organlarınızı bağışlıyorsunuz. Bu bilgi siz istemedikçe kimse tarafından görülemiyor. Beyin ölümü gerçekleşip ölüm kararı verildiğinde, sistemde otomatik olarak ailenize ve ilgili ekiplere organ bağışında bulunduğunuz bildiriliyor. Böylece herkes için nakil imkanı sağlanmış oluyor. Kadavradan bağışı da bu yolla artırmış olacağız. Ayrıca, organ bağışlayan kişi öldükten sonra organları kullanıldıktan sonra, birinci derece yakınları acil durumlar dışında nakil ihtiyacı duyduklarında listenin ön sırasına alınacak."

Türkiye'de nakillerin büyük bölümünün canlıdan yapıldığına dikkati çeken Memişoğlu, ülke genelinde, 32 bin 500 kişinin organ beklediğini, her gün 3 kişinin organ beklerken hayatını kaybettiğini söyledi.

Başkent Üniversitesinin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal da katılımcılara hitapta bulundu. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Haberal tarafından Bakan Memişoğlu'na hediye takdim edildi.

