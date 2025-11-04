Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Garajda otomobilin içinde ölü bulundu

Sivas'ta, gittiği garajdan geri dönmeyen Mustafa Koç (76), otomobilinin içinde ölü bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 21:57, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 22:19
Olay, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 22'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın garajında meydana geldi. Apartmanın altında bulunan garajdaki otomobiline giden Mustafa Koç, aradan zaman geçmesine rağmen evine dönmedi. Meraklanan eşi Fadime Koç, kontrol için garaja indiğinde eşini otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Mustafa Koç'un cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

