Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, personelin vücudunun görünen bölgelerine dövme yaptırma yasağını genişletti ve kıyafet aksesuarlarına yeni bir yaka işareti ekledi.

Yönetmeliğin 5. maddesine eklenen yeni fıkra ile personelin dövme yaptırabileceği alanlara kısıtlamalar getirildi. Buna göre, Jandarma personeli şu bölgelerde dövme yaptıramayacak:

  • Yüz bölgesi

  • Baş bölgesi

  • Tüm boyun

  • El parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollar (Kısa kollu gömlek ile görünecek şekilde)

  • Dizden itibaren etek ile görünecek şekilde bacaklar

Kıyafet Aksesuarlarında Değişiklikler

Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan kıyafet aksesuarları ve açıklamalar bölümlerinde de düzenlemeler yapıldı:

  • Yara İşareti Açıklaması: "Yara İşareti ve Kullanımına İlişkin Açıklamalar" başlığı altındaki (b) fıkrasında yer alan "uzun kollu gömleğe" ibaresi, "kısa kollu gömleğe" şeklinde değiştirildi.

  • Yeni Yaka İşareti Eklendi: Yönetmeliğin ilgili bölümlerine (1 Numaralı Üniforma, Tören ve Günlük Çalışma Kıyafet Aksesuarları ile 8. Eğitim ve Komando Kıyafet Aksesuarları) HUKUK yaka işaretinden sonra gelmek üzere yeni bir branş yaka işareti eklendi.

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(34) Personel, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek veya dizden itibaren etek ile görünecek şekilde dövme yaptıramaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin EK-1'inin "Yara İşareti ve Kullanımına İlişkin Açıklamalar" başlığı altındaki (b) fıkrasında yer alan "uzun kollu gömleğe" ibaresi "kısa kollu gömleğe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin EK-1'inin 4. 1 Numaralı Üniforma, Tören ve Günlük Çalışma Kıyafet Aksesuarları Şekil ve Ölçüleri başlıklı bölümünün SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ BRANŞ YAKA İŞARETLERİ'ne HUKUK yaka işaretinden sonra gelmek üzere aşağıdaki yaka işareti eklenmiş ve 8. Eğitim ve Komando Kıyafet Aksesuarları Şekil ve Ölçüleri başlıklı bölümünün SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ YAKA İŞARETLERİ VE ÖLÇÜLERİ'ne HUKUK yaka işaretinden sonra gelmek üzere aşağıdaki yaka işareti eklenmiştir.

