Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?

TÜİK verilerine göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde 789 bin 627 adet otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, toplam taşıt sayısı 33 milyonu aştı. Öte yandan Lotus Finans'ın araştırması, iller bazında otomobil yaş ortalamalarını ortaya koydu. Buna göre, Türkiye'de ortalama otomobil yaşı 15,6 olarak belirlenirken, en genç otomobiller 6,2 yaş ortalamasıyla Şırnak'ta bulunuyor. Şırnak'ı 8,8 ile Bingöl ve 9,0 ile Tunceli takip ederken, İstanbul 9,5 yaş ortalamasıyla genç otomobil stokuna sahip şehirler arasında yer aldı. En yaşlı otomobiller ise 21,8 yaş ortalamasıyla Burdur'da kaydedildi.

Otomotiv sektöründe bu yıl sıfır ve ikinci el satışlar canlılığını korurken, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ocak-eylül döneminde 789 bin 627 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Sadece eylül ayında 196 bin 338 adet taşıt yollara çıkarken, bu taşıtların %40,9'unu otomobil oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise Eylül 2025'te, 33 milyon 20 bin 263 adet oldu. Bu taşıtların da %51,6'sını otomobil oluşturdu. Otomobillerin %40,1'i gri, %24,6'sı beyaz, %13,6'sı siyah renkli oldu. Yine bu araçların %29,6'sı 1300 ve altı, %23,3'ü 1401-1500 motor silindir hacminde oldu.

İLLERE GÖRE OTOMOBİL YAŞLARI

Bu arada illerde otomobil yaş ortalamalarına dair bir araştırma yapıldı. Veri analiz platformu Lotus Finans tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, 2024 yılında Türkiye'de ortalama otomobil yaşı en genç iller ve yaşları şöyle sıralandı:

1-Şırnak: 6,2

2-Bingöl: 8,8

3-Tunceli: 9,0

4-Batman: 9,2

5-İstanbul: 9,5

6-Diyarbakır: 10,0

7-Hakkari: 10,1

8-Siirt: 10,3

9-Mardin: 10,4

10-Muş: 10,8

YAŞ ORTALAMASI YÜKSEK ŞEHİRLER

1-Burdur: 21,8

2-Kütahya: 21,1

3-Karaman: 20,8

4-Kastamonu: 20,1

5-Kırıkkale: 20,0

6-Çorum: 19,8

7-Amasya: 19,8

8-Isparta: 19,7

9-Osmaniye: 19,5

10-Uşak: 19,3

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Araştırmada yer alan bilgilere göre; Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde kayıtlı araç stokunun düşük olduğu, bu illerde yeni otomobil tescillerinin ortalama araç yaşını da hızla gençleştirdiği ifade edildi.

İç Anadolu ve Batı Karadeniz hattında ise daha çok sayıda ikinci el araç stokunun olduğu ve bu eski araç stokunun, yaş ortalamasını da yukarıya çektiği aktarılıyor.

İstanbul'da ise kurumsal ve filo talepleri ile birlikte gelir seviyesinin de yüksek olması, 0-5 yaş bandındaki araç payını yükseltiyor. Diğer şehirlerde hane halkı gelirlerinin daha düşük olması ve yüksek kredi maliyetleri sebebiyle, mevcut araçları elde tutma süresinin uzadığı belirtiliyor.

Bu arada araştırmada, Türkiye'de ortalama otomobil yaşının ise 15,6 olduğu bildirildi.

