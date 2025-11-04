Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,08 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 17:19, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,0450
|42,0460
|42,0870
|42,0880
|Avro
|48,4410
|48,4420
|48,4030
|48,4040
|Sterlin
|55,2360
|55,2460
|54,9950
|55,0050
|İsviçre frangı
|52,0640
|52,0740
|52,0910
|52,1010
|ANKARA
|ABD Doları
|42,0150
|42,0950
|42,0570
|42,1370
|Avro
|48,4010
|48,4810
|48,3630
|48,4430
|Sterlin
|55,1760
|55,3860
|54,9350
|55,1450