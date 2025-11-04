463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD, Gazze Görev Gücü tasarısını BM'ye gönderdi

ABD, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasına ilişkin karar tasarısını Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi.

04 Kasım 2025
ABD, Gazze Görev Gücü tasarısını BM'ye gönderdi

ABD, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasına ilişkin karar tasarısını Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi. Taslak kararda ABD ve diğer katılımcı ülkelerin 2027 sonuna kadar Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda geniş bir yetkiye sahip olmasını öngörüyor. 2 yıllık süre daha sonra uzatılabilecek.

Gazze'ye, Ocak ayında ilk askerler gönderilecek

Bir ABD yetkilisi Axios'a verdiği demeçte, taslak kararın önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında yapılacak müzakerelerin temelini oluşturacağını ve önümüzdeki haftalarda oylama yapılarak kararın kabul edilmesinin beklendiğini söyledi. Yetkilinin aktardığına göre ocak ayına kadar Gazze'ye ilk askerlerin gönderilmesi hedefleniyor.

"Barış gücü değil, uygulama gücü"

Axios'a konuşan ABD yetkili, Uluslararası Güvenlik Gücü'nün "barış gücü değil, uygulama gücü" olacağını vurguladı.

Uluslararası Güvenlik Gücü, katılımcı ülkelerden askerlerden oluşacak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceğini söylediği Gazze Barış Kurulu ile istişare edilerek kurulacak.

Taslak ayrıca Barış Kurulu'nun en azından 2027 sonuna kadar görevde kalmasını öngörüyor.

Tasarıda Uluslararası Görev Gücü'nün kapsamı nasıl tanımlandı?

Tasarıya göre, Uluslararası Görev Gücü'nün görevi Gazze'nin İsrail ve Mısır sınırlarının güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani yardım koridorlarını korumak ve misyonunda ortaklık kuracağı yeni bir Filistin polis gücü yetiştirmek olacak.

Taslakta, görev gücünün ayrıca "Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak, askeri, terör ve saldırı altyapısının yıkılması ve yeniden inşasının önlenmesi ile devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak imha edilmesi yoluyla Gazze'deki güvenlik ortamını istikrara kavuşturacağı" belirtiliyor.

Bu, Hamas veya içindeki unsurlar bunu gönüllü olarak yapmazsa, yetki alanının Hamas'ı silahsızlandırmayı da içerdiğini gösteriyor.

Taslakta ayrıca, görev gücünün "Gazze anlaşmasını desteklemek için gerekli olabilecek ek görevleri" üstleneceği belirtiliyor.

Mısır ve İsrail ile yakın istişare ve iş birliği vurgusu

Güç, "uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere, görevini yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisine sahip olacak.

Kararda ayrıca gücün kurulması ve operasyonlarının "Mısır ve İsrail ile yakın istişare ve iş birliği içinde" gerçekleştirileceği vurgulandı.

Geçiş dönemi yönetim organı olarak yetki talebi

Taslak karar, Filistin Yönetimi "reform programını tatmin edici bir şekilde tamamlayana" kadar ve Barış Kurulu'nun onayı alındıktan sonra, Gazze'nin yeniden inşası için öncelikleri belirlemek ve fon sağlamak üzere "geçiş dönemi yönetim organı" olarak Barış Kurulu'nun yetkilendirilmesini de talep ediyor.

Taslak karara göre, Barış Kurulu Gazze Şeridi'nden "yetkin Filistinlilerden oluşan, Filistinli teknokratik, siyasi olmayan bir komiteyi" denetleyecek ve destekleyecek. Bu komite, Gazze'nin kamu hizmetleri ve idaresinin günlük işleyişinden sorumlu olacak.

Taslakta ayrıca, yardımların Barış Kurulu ile çalışan kuruluşlar tarafından sağlanacağı belirtiliyor. Bu kuruluşlar arasında BM, Kızılhaç ve Kızılay da bulunuyor.

