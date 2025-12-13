Galatasaray'dan Salah'ın menajeriyle temas

Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da yarışını sürdüren Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.

Sarı kırmızılı ekip, Liverpool'da sorunlar yaşayan Muhammed Salah'ın menajeriyle geçtiğimiz günlerde temasa geçti.

Corriere dello Sport]'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Salah'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazır.

Suudi Arabistan ekipleri de Salah'ın durumunu yakından takip ediyor.

NELER YAŞANDI?

Yaptığı açıklamaların ardından kadro dışı bırakılan Salah'ın durumuyla ilgili Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulunmuştu.

"SALAH İLE KONUŞACAĞIM"

33 yaşındaki Mısırlı futbolcuyla bugün bir araya geleceğini belirten Slot, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullanmıştı.

SALAH: "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Ligde üst üste 3 maçta yedek bırakılan Salah, 3-3 biten Leeds United maçı sonrasında bu duruma tepki göstererek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." diye konuşmuştu.