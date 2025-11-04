Motokuryelere indirimli yetki belgesinde süre 15 Kasım'da dolacak

Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Motokuryelere indirimli yetki belgesinde süre 15 Kasım'da dolacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimle yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini bildirerek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 14:35, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 14:32
Yazdır
Motokuryelere indirimli yetki belgesinde süre 15 Kasım'da dolacak

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Mayıs'ta Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ve motokuryelere ilişkin düzenlemeye gidildiğini anımsattı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu aktaran Uraloğlu, ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara belge ücretinde yüzde 95 indirim sağladıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, motokuryelere ilişkin belge indirimi için son günlere girildiğine işaret ederek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak sağladıklarını aktaran Uraloğlu, e-Devlet üzerinden yetki belgesi alacakların, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5 indirimden faydalanmaya devam edebileceğini bildirdi.

"En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi"

Uraloğlu, yetki belgesi başvurularındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66'sı motokuryelere verildi. Yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların 80 bin 752'si motosiklet, 6 bin 676'sı kamyonet, 4 bin 487'si motorlu bisiklet ve 212'si ise otomobil olup bu taşıtların yüzde 65,5'i 3 yaşından küçüktür. Kurye faaliyetlerinde en genç filo 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz Bölgesi'nde iken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin filo yaş ortalaması 2,8'dir. En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Bölgede 43 bin 969 belge verilmiş, 49 bin 149 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle ve 14 taşıt ile Tunceli'dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise 1354 belge ve 1507 taşıt bulunmaktadır."

Yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirten Uraloğlu, teslimi mümkün olmayan adreslere artık gönderi kabul edilmediğine ve taşıma süresi taahhüdünde bulunulmasının yasaklandığına dikkati çekti.

Uraloğlu, alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye iade edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınmasının zorunlu hale geldiği bilgisini de paylaşarak, işletmelerin de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber