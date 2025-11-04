Oyuncu Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Dün tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Gülhan için Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılan oyuncu Cihat Tamer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gülhan'ın 55 yıllık dostu, arkadaşı, meslektaşı, çok sevdiği bir kardeşi olduğunu söyledi.

Devekuşu Kabare'de yıllarca birlikte oynadıklarını dile getiren Tamer, "Çok iyi bir insandı. Çok sevdiğimiz bir dostumuzdu. Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurdu, Metin (Akpınar) ve Zeki (Alasya) ile beraber. Ben de yıllarca onlarla beraberdim. Devekuşu Kabare'den bir Metin bir de ben kaldım." dedi.

Yapımcı Baran Seyhan, Ahmet Gülhan'ın Türkiye tiyatro tarihi için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Elbette büyük bir kayıp. Doğrusunu isterseniz ben meslekten birisi olarak kendisinden son döneminde yeterince istifade edemediğimizi, birikiminden yararlanamadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gülhan'ın vefatının acı ve zamansız bir kayıp olduğuna işaret eden Seyhan, "Her ölüm gibi zamansız bir kayıp. Kendisinin özellikle tiyatromuz için yaptığı şeyler elbette arşivde son derece kıymetli bir şekilde yerini alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

- "Hayatı tatlılaştıran bir insandı"

Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." diye konuştu.

Gülhan'dan en çok gırgır geçmeyi öğrendiğini söyleyen Altuğ, "Hayatı tatlılaştıran bir insandı. Yaşanabilir hale sokardı. Bardağın hep dolu tarafını görürdü. Boş tarafını görmezdi. Bu herkeste olmayan bir özellik." görüşünü paylaştı.

Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı ise çok üzgün olduklarını, 8 aydır çok mücadele verdiklerini, sanatçının kaldırıldığı hastanede kalp krizi ve nefes darlığı nedeniyle vefat ettiğini aktardı.

Ahmet Gülhan'ın 8 ay önce de eşini kaybettiğini dile getiren Güldalı, "Çok iyi bir insan, iyi bir oyuncu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncularından biriydi. Evladı olarak onunla gurur duyuyorduk. Çok üzgünüz." dedi.

Kültür, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda seveninin katıldığı cenaze namazının ardından Gülhan'ın naaşı Küplüce Mezarlığı'na defnedildi.

- Ahmet Gülhan hakkında

İstanbul Kadıköy'de 1940'da dünyaya gelen Ahmet Gülhan, sinema oyuncusu Yalçın Gülhan'ın da kardeşiydi. Tophane Erkek Sanat Enstitüsü'nün motor bölümünden sonra Akşam Teknik Okulu makine bölümünü bitiren Gülhan, lise yıllarında futbol ve atletizm sporuyla uğraştı.

Atletizme Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başlayan Gülhan, ilk yılında İstanbul şampiyonu oldu.

Milli Türk Talebe Birliğinde 1960'ta İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı yaptığı sıralarda Birlik Tiyatrosu'nda bir arkadaşı hastalandığı için yerine oynadığı "Duvarların Ötesi'" adlı oyunun ardından Cahide Sonku'nun daveti ile Cahitler Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Ahmet Gülhan, Haldun Taner'in öncülüğünde, Zeki Alasya, Metin Akpınar'la beraber 1967'de İstanbul'da kurulan Devekuşu Kabare'nin kurucularından oldu. 1978'de de Gülhan ile Haldun Taner, Devekuşu Kabare'den ayrılıp Tef Kabare'yi kurdu.

Çoğu Devekuşu Kabare'de olmak üzere yüze yakın tiyatro oyununda rol alan, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlerle hatırlanan Gülhan, birçok sinema ve dizi filmde de oyunculuk yaptı.