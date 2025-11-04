YÖK'ten İşçilerin Amir Olmasına İkinci İkaz!

463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

YÖK'ten İşçilerin Amir Olmasına İkinci İkaz!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sürekli işçilerin memur kadrolarında görev yapan personelin üstü olacak şekilde yönetici düzeyinde görevlendirilmelerine ilişkin şikayetler geldiği için daha önce yaptığı ikazı yeniledi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 14:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 09:35
Yazdır
YÖK'ten İşçilerin Amir Olmasına İkinci İkaz!

Hatırlanacağı üzere, 24 Nisan 2025 tarihli "YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz" başlıklı yazımızda; Yükseköğretim Kurulu tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda işçi statüsündeki personelin 657 sayılı Kanun'a tabi memurların hiyerarşik üstü olarak görevlendirilmemesini istemişti.

Söz konusu yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen görüş doğrultusunda; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memur ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi gerektiği, işçilerin memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde sayılamayacağı ve bu nedenle de işçi statüsünde istihdam edilen personelin 657 sayılı Kanun kapsamında müdür, amir, şef kadrolarına vekalet etmesinin mümkün olmadığına vurgu yapılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aynı konuda 3 Kasım 2025 tarihinde üniversitelere gönderilen yazıda; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen sürekli işçilerin memur kadrolarında görev yapan personelin üstü olacak şekilde müdür, amir, şef gibi unvan ve pozisyonlara görevlendirildiğine ilişkin çeşitli şikayetler alındığından dolayı konu hakkında yeniden uyarı yapılarak daha önce gönderilen yazılar doğrultusunda üniversitelerin hareket etmesi konusuna dikkat çekilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber