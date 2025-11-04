Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Dezenflasyon sürecinin yavaşladığını belirten Şimşek, bunun nedenini açıkladı.

04 Kasım 2025 16:30
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi'nde konuştu.

Bakan Şimşek "Manipülasyonla mücadele kapsamında cezaları artırma yönünde ve daha düzenleme yani düzenleyici çerçeveyi güçlendirme noktasında bir ilave çabamız olacak. Özellikle bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığını biliyoruz, o alanda da bir düzenleme eksikliği olduğunu da biliyoruz, bu eksiklikleri gidereceğiz." ifadesini kullandı.

HALKA ARZLAR ARTACAK MI?

Şimşek "Nitelikli halka arzlar yönünde talep var, bu talep konusunda hemfikiriz. Halka arzların da önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması da önemli bir husus." açıklamasında bulundu.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyona ilişkin açıklamada bulunan Şimşek "Kaydettiğimiz ilerlemenin kalıcı hale gelmesi için de yapısal dönüşüm esas gündemimiz. Kim ne derse desin enflasyonda bir düşüş var, bir iki aylık yavaşlama bunlar normaldir. Bizim için önemli olan politika çerçevesidir. Bu sene enflasyon niye 20'li rakamlar değil de 30 civarında bir rakamda kalacak diye sorarsanız önemli faktörlerden bir tanesi bu sene yaşadığımız kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda enflasyon şoku diyebiliriz." sözlerini söyledi.

