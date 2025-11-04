Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışan ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 08:53, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 08:54
Emre K'nin (23) kullandığı otomobil ile Barış E. (25) idaresindeki özel hastaneye ait ambulans, Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişiminde çarpıştı.
Kazada devrilen ambulansın şoförü Barış E, acil tıp teknisyenleri Mehmet U, Seval B, hasta Gamze Ç. ve refakatçi Nurten Ç. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.