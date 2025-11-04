CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Adli Olaylar

5 ilde 36 adrese operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkezli 5 ilde 36 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 23:40, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 23:39
5 ilde 36 adrese operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli olarak Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Ağrı'da 6136 SKM suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 33 ikamet ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 64 adet tabanca, 88 adet tabanca şarjörü, 15 bin 107 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 7 adet yivsiz av tüfeği, 106 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 119 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 110 adet av tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 56 adet silah parçası ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

