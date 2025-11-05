Deprem bölgesinde, günde 550 konut teslim ediliyor

Bakan Kurum, deprem bölgesinde günde 550 konutun tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiğini ve inşaat seferberliğinde son düzlüğe girildiğini söyledi. Planlanan konutların yüzde 70'inin tamamlandığını vurgulayan Kurum, her üç depremzededen ikisinin yeni yuvasına kavuştuğunu kaydetti. 15 Kasım'da 350 bininci konutun teslim edileceğini açıklayan Kurum, yıl sonuna kadar toplam 453 bin konutun tamamının hak sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti. Depremin ülkeye dolaylı olarak 150 milyar dolara ulaşan maddi kayıp yaşattığını hatırlatan Bakan Kurum, bölgenin ihyası için bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldığını dile getirdi.

46 BİN KÖY EVİ TESLİM ETTİK

İllerin tarihi ve kültürel dokusunu da koruduklarını ifade eden Bakan Kurum, "Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'dan Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı'ya kadar tescilli yapıların restorasyon ve ihya çalışmaları titizlikle sürüyor. Bugüne kadar 46 bin köy evini teslim ettik ve altyapıda 11 bin kilometreyi aşan hatları yeniledik. Konutları kaliteden ödün vermeden ve iklim değişikliğine uyumlu bir şekilde inşa ettik. 'Asrın İnşası' tecrübesi başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayılacak ve uluslararası alanda da Gazze ile Suriye gibi mazlum coğrafyalara destek için kullanılacak" dedi.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI PAZARTESİ BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "Başvuru kanallarımız sadece; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacaktır. Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, https://toki.gov.tr ve https://evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alabilirsiniz. Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz" denildi.