Palandöken: Yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarlarımız gerçek usulde vergilendirilecek

2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Palandöken: Yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarlarımız gerçek usulde vergilendirilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bazı illerde esnaf ve sanatkarlarımız 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 10:18, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 10:32
Yazdır
Palandöken: Yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarlarımız gerçek usulde vergilendirilecek

Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren yeni vergi düzenlemesine ilişkin kamuoyunda farklı yorumların yapılması üzerine açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarlara ilişkin yeni vergi düzenlemesinde serbest muhasebeci mali müşavirlerle iş birliğinin esas alındığının belirterek, "Bizler, serbest muhasebeci mali müşavirleri esnaf ve sanatkarlarımızın en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Yıllardır bu alanda başarılı bir iş birliği yürütülmektedir. Yeni vergi düzenlemesi ile hiçbir meslek grubunun emeğinin değersizleştirilmesi söz konusu değildir. Bu sürecin karşılıklı anlayış, ortak akıl ve iş birliğiyle yürütülmesinin hem esnafımız hem de ülkemiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

"Yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarlarımız gerçek usulde vergilendirilecek"

Yeni vergi düzenlemesi ile esnaf ve sanatkarların gerçek usulde vergilendirileceğini ifaden eden TESK Başkanı Palandöken, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bazı illerde esnaf ve sanatkarlarımız 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Bu süreçte amaç, geçişin esnafı zorlamadan, düzenli ve kontrollü şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda bazı muhasebe işlemlerinin meslek kuruluşları aracılığıyla yapılmasına imkan tanınmıştır. Ancak kamuoyunda bu düzenlemenin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerini zayıflattığı yönünde bazı yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki söz konusu uygulama, mali müşavirlerin yetkilerini devreden ya da ortadan kaldıran bir adım değildir. Aksine, işlemler ya meslek kuruluşlarımızda görev yapan yetkili mali müşavirler tarafından ya da dışarıdan çalışan meslek mensuplarının gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber