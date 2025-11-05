Avrupa'da el dezenfektanları yasaklanıyor

Pandemi döneminde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen el dezenfektanlarıyla ilgili Avrupa'da kritik bir tartışma başladı. Avrupa Birliği (AB) sağlık yetkilileri, etanolün kanser ve gebelik komplikasyonları riski oluşturabileceği gerekçesiyle bu maddeyi yasaklamayı gündemine aldı. Kasım ayı sonunda toplanacak komitenin kararı, hem üreticileri hem de hastaneleri yakından ilgilendiriyor.

El dezenfektanlarının yasaklanması gündemde

Alkol bazlı dezenfektanlar, 1990'lardan bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaç listesinde yer alıyor ve Avrupa genelinde güvenli kabul ediliyor. Ancak AB yetkilileri, etanolün potansiyel sağlık riskleri nedeniyle bu ürünlerin yasaklanmasını veya içeriğinin değiştirilmesini önerdi.

Kararın kabul edilmesi durumunda, hastanelerde ve evlerde kullanılan el dezenfektanlarının, deterjanların ve temizlik ürünlerinin üretimi durdurulabilir.

"Yasak, hastaneler için büyük risk oluşturur"

Cenevre Üniversitesi'nden enfeksiyon kontrol uzmanı Dr. Alexandra Peters, olası yasağın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"El dezenfektanlarının kaldırılmasının hastaneler üzerindeki etkisi çok büyük olur. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar, her yıl sıtma, tüberküloz ve AIDS'in toplamından daha fazla ölüme yol açıyor. Alkol bazlı el dezenfektanları her yıl 16 milyon enfeksiyonu önlüyor."

Peters, etanolün alternatifi olan izopropanolün daha toksik olduğunu, sabun kullanımının ise daha uzun sürdüğünü ifade etti.

ECHA komitesi kasım sonunda toplanacak

Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (ECHA) uzman komitesi, Kasım ayı sonunda etanolün "zararlı madde" olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına karar verecek.

Komiteden çıkacak olası bir "zararlı" kararı, AB genelinde etanol içeren ürünlerin yasaklanmasına neden olabilir.

ECHA'dan yapılan açıklamada, "Eğer etanolün kanserojen olduğu sonucuna varılırsa alternatif maddeler önerilecektir. Ancak mevcut kullanım düzeylerinde güvenli bulunursa, biyosidal ürünlerde onay devam edebilir." ifadeleri kullanıldı.

Endüstri temsilcilerinden itiraz

Kimya ve temizlik ürünleri sektörü temsilcileri ise, etanolün zararlı olduğuna dair bilimsel kanıtların yetersiz olduğunu savunuyor. Uzmanlar, bu tür bir yasağın hem üretimi hem de halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.