2026 yılı hac kuraları bugün çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kurasını bugün noter huzurunda gerçekleştirecek. Kura çekimine, bu yıl ilk kez başvuru yapan ve kayıtlarını güncelleyen toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

2026 yılı hac kuraları bugün çekilecek

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, bugün 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

1 MİLYON 799 BİN HACI ADAYI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplama 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

HAC KURASINDA 15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR

Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor.

Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor.

Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak.

Daha önce hacca gidenlerin başvurusu alınmadığı için kuraya da dahil edilmiyor.

84 BİN 942 HACI ADAYI VE YEDEKLER BELİRLENECEK

Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

Bu kapsamda bugün Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek.

Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.

