İdari Uygulamalar

Engelli ve yaşlılara 7,11 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kasım ayına yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Engelli ve yaşlılara 7,11 milyar liralık destek

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

