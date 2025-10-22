2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Yeni asgari ücreti belirlemek için ilk adım atıldı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için dün bir araya geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi senaryolar var? İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 08:45, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:12
Yazdır
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerinde duruldu. Özellikle işçi tarafı, komisyonda hükümet ve işverenin toplamda 10 üyesi bulunmasına itiraz etti.

Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti ve Türk-İş, TİSK, HAK-İŞ ile DİSK temsilcileri katıldı. Aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesinde, komisyonun yapısı ve işleyişi masaya yatırıldı.

Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

Şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, kesintiler sonrası net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Asgari ücret yalnızca çalışanları değil, işverenleri, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek mekanizmalarını da yakından ilgilendiriyor.

Yeni Asgari Ücret İçin Zam Senaryoları

  • Ekonomistler ve uzmanlar, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağını öngörüyor.
  • Yüzde 28 zam yapılırsa, net maaş 28.294 TL olacak.
  • Yüzde 35 zam durumunda, net asgari ücret 29.841 TL, brüt tutar ise 35.107 TL olacak.
  • Yüzde 40 artış halinde ise çalışanların eline 30.946 TL geçecek.
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber