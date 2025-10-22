Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerinde duruldu. Özellikle işçi tarafı, komisyonda hükümet ve işverenin toplamda 10 üyesi bulunmasına itiraz etti.

Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti ve Türk-İş, TİSK, HAK-İŞ ile DİSK temsilcileri katıldı. Aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesinde, komisyonun yapısı ve işleyişi masaya yatırıldı.

Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

Şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, kesintiler sonrası net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Asgari ücret yalnızca çalışanları değil, işverenleri, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek mekanizmalarını da yakından ilgilendiriyor.

Yeni Asgari Ücret İçin Zam Senaryoları