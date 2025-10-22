Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücreti belirlemek için ilk adım atıldı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için dün bir araya geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi senaryolar var? İşte detaylar...
Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerinde duruldu. Özellikle işçi tarafı, komisyonda hükümet ve işverenin toplamda 10 üyesi bulunmasına itiraz etti.
Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti ve Türk-İş, TİSK, HAK-İŞ ile DİSK temsilcileri katıldı. Aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesinde, komisyonun yapısı ve işleyişi masaya yatırıldı.
Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?
Şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, kesintiler sonrası net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Asgari ücret yalnızca çalışanları değil, işverenleri, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek mekanizmalarını da yakından ilgilendiriyor.
Yeni Asgari Ücret İçin Zam Senaryoları
- Ekonomistler ve uzmanlar, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağını öngörüyor.
- Yüzde 28 zam yapılırsa, net maaş 28.294 TL olacak.
- Yüzde 35 zam durumunda, net asgari ücret 29.841 TL, brüt tutar ise 35.107 TL olacak.
- Yüzde 40 artış halinde ise çalışanların eline 30.946 TL geçecek.