Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
KASAP DÜKKANINDA SİLAHLI KAVGA
Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ardından dışarıda devam eden tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı.
2 ÖLÜ, 2 YARALI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.