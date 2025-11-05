Mülakat, görevin niteliği ile sınırlı olacak, sınav kurullarının şeffaflığı güçlendirilecek, görevde yükselmede yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı yeniden belirlenecek. Hükümet, özellikle kamuoyundaki "kayırmacılık" tartışmalarına son verecek şekilde, mülakat sistemine neşter vurmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığının "2026 Yıllık Programı"nda yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Yeni çalışmayla sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hallerle sınırlı olarak yapılacak.

Sınav Kurullarında Şeffaflık ve Tarafsızlık

Sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamuda hangi unvanlar için sözlü sınav yapılacağı yeniden belirlenecek.

Görevde Yükselmede Yeni Düzenlemeler

Ayrıca görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri, liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. Bu doğrultuda işin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

Kamu Personel Sayısı

Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin personel istihdam ediliyor. Bu personelin 3 milyon 474 bini kadrolu, 438 bini sözleşmeli ve 1 milyon 225 bini de işçi statüsünde çalışıyor.

İşte 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Yer Alan Karar

2.5.7. Kamuda İnsan Kaynakları

a) Mevcut Durum

Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde sunulması bakımından kamuda nitelikli insan kaynağı büyük önem taşımaktadır. Haziran 2025 itibarıyla kamuda istihdam edilen 5.289.449 personelin 3.474.548'i kadrolu, 438.618'i sözleşmeli ve 1.225.772'si işçi statüsündedir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Dijital Dönüşüm Ofisi, 28 Mart 2025 tarihli Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılmıştır. Mezkür Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının etkin ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması, kamuda insan kaynağı yönetimi ve yetenek gelişimine yönelik modelleme, proje ve faaliyetlerin yürütülmesi, ayrıca devlet teşkilatında yer alan birimlerin elektronik ortamda tanımlanarak paylaşımının koordine edilmesi görevleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Kamu kurumlarındaki istihdam süreçleri ile görevde yükselme, ünvan değişikliği ve yurt dışına eğitim amacıyla gönderilecek kamu personeline ilişkin süreçlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla kullanılan Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu, kurumların ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. Ekim 2025 itibarıyla 17 Bakanlık dahil 246 kamu kurumu istihdam süreçlerini Kariyer Kapısı üzerinden yürütmektedir.

Kamuda hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerinde bütüncül bir yaklaşımın tesis edilmesi amacıyla Uzaktan Eğitim Kapısı Platformu aktif şekilde kullanılmaktadır. Ekim 2025 itibarıyla 1.598 kamu kurumu tarafından aktif olarak kullanılan Platform üzerinden 3 milyonu aşkın kamu personeli eğitimlere katılım sağlamıştır. Platformda kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimi destekleyen geniş içerik yelpazesinin yanı sıra tematik eğitim programları da yer almakta, belirli hedef kitlelerine yönelik özelleştirilmiş eğitimler sunulmaktadır. Ayrıca, yapay zeka uygulamaları kullanılarak Uzaktan Eğitim Kapısı'nda kamu çalışanlarına ilgi alanları ile öğrenme tercihlerine göre kişiselleştirilmiş eğitim önerileri sunulmaktadır.

Kamu personelinin mesleki bilgi, yetkinlik ve kamusal bilinç ve farkındalıklarını artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde Kamu Yönetimi Seminerleri ve Söyleşileri düzenlenmekte ve farklı konularda alanında uzman kişiler eğitim vererek tecrübelerini paylaşmaktadır. Kamuda görev yapan üst kademe yöneticiler ile kariyer meslek mensuplarına yönelik olarak düzenlenen bu seminer ve etkinlikler; kurumsal etkileşim ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, vizyon geliştirilmesine ve kamu hizmetlerinde etkinlik ile verimliliğin artırılmasına katkı sunmaktadır.

Kamuda insan kaynakları yönetimine dair etkin politikaların oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kamu personelinin güncel istihdam verilerinin merkezi bir sistemden erişilebilir hale getirilmesine yönelik altyapı ve standartlaştırma çalışmaları Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) kapsamında devam etmektedir. KPBS'ye yönelik çalışmalar ile ilgili kamu personelinin insan kaynakları politika süreçlerini etkileyecek nitelikteki durum ve hareket bilgilerinin aşamalı olarak sisteme aktarılması ve bu verilerin karar destek sistemi işlevini yerine getirecek şekilde raporlanabilmesi hedeflenmektedir. Kamu çalışanlarının motivasyonunun artırılması, kamuda hizmet sunumunda verimlilik ve etkinliğin sağlanması ile kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi ihtiyaçları devam etmektedir.

b) Amaç

Yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması temel amaçtır.

