Genç polis parkta vahşice öldürüldü: Ablasından 'planlı cinayet' tepkisi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Genç polis parkta vahşice öldürüldü: Ablasından 'planlı cinayet' tepkisi

Ankara'da kuzenini tehdit edenlerle konuşmak için gittiği parkta 14-15 kişilik grubun saldırısında yaşamını yitiren 22 yaşındaki polis memurunun ablası, olayın "kız meselesi" değil, planlı bir cinayet olduğunu söyledi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 07:51, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 07:53
Yazdır
Genç polis parkta vahşice öldürüldü: Ablasından 'planlı cinayet' tepkisi

Ankara'da yaşanan korkunç olay, kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Kuzenini tehdit eden kişilerle konuşmak için 29 Haziran'da parka giden 22 yaşındaki polis memuru F.K., burada 14-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Genç polis ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, adalet arayışı sürüyor.

"Bu kız meselesi değil, planlı bir cinayet"

Hayatını kaybeden polis memurunun ablası F.K., olayın basında "kız isteme kavgası" olarak yansıtılmasına tepki gösterdi. "Bu kız meselesi değil, tamamen tasarlanmış bir cinayet. İfadelerde 'Silah çok güzelmiş, bunu eve koyalım' diyorlar. Bu bile olayın ne kadar planlı olduğunu gösteriyor. Kaçıp tekrar dönüyorlar. Hırslarını alamayıp yerdeki kardeşime 14-15 kişi birden tekme atıyor. Bu nasıl bir vahşet!" dedi.

"Kardeşim vatanına hizmet etmeyi görev bilirdi"

F.K., kardeşinin tıpkı babası gibi vatanına hizmet eden bir polis olduğunu belirtti:

"Babam da polis ve 15 Temmuz gazisi. Kardeşim de onun gibi vatanına ve milletine bağlıydı. Eğer başka bir vatandaş tehdit edilseydi yine oraya giderdi. Çünkü o görevini ve insanlığı her şeyin önünde tutardı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber