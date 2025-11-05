Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
ABD'nin en büyük kentinin belediye başkanlığını bir Müslüman kazandı

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sını alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 06:00, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 07:34
ABD'nin en büyük kentinin belediye başkanlığını bir Müslüman kazandı

Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83'ü sayıldı.

AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6'sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı. Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,4'te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

- Mamdani, New York Kenti'nin ilk Müslüman belediye başkanı oldu

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57'sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5'te kaldı.

Virginia'daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1'ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.

İSRAİL TEHLİKE DEMİŞTİ, TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna "tehlike oluşturduğunu" ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise "komünist" olarak nitelendirdiği Demokrat aday Zohran Mamdani'nin yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulunmuştu.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi

