Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cumhurbaşkanlığı'ndan kamu yöneticilerine özel seminer

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen Kamu Yönetimi Seminerleri ve Söyleşileri, kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler ile kariyer meslek mensuplarının mesleki gelişimini destekliyor. Program, kamu hizmetlerinde etkinlik, işbirliği ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 08:30, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 08:14
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı'ndan kamu yöneticilerine özel seminer

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde, kamuda nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kamu Yönetimi Seminerleri ve Söyleşileri düzenleniyor. Alanında uzman isimlerin bilgi ve tecrübelerini aktardığı bu etkinlikler, hem yöneticilerin vizyonunu genişletmeyi hem de kamu hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Üst düzey yöneticilere ve kariyer meslek mensuplarına özel

Seminer ve söyleşiler, özellikle üst kademe yöneticiler ile kariyer meslek mensuplarına yönelik olarak planlanıyor. Bu etkinliklerde kamu yönetimi, liderlik, dijital dönüşüm, iletişim becerileri ve stratejik yönetim gibi konular ele alınıyor.

Programlar, katılımcılar arasında kurumsal etkileşimi ve işbirliğini güçlendirmeyi, kamu yönetiminde ortak vizyon oluşturmayı ve farklı kurumlar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Amaç: Etkinlik, verimlilik ve liyakat odaklı kamu yönetimi

Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programında vurgulandığı üzere, bu eğitim faaliyetleriyle kamuda etkin, verimli ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışının güçlendirilmesi planlanıyor.
Kamu görevlilerinin bilgi, yetkinlik ve kamusal bilinç düzeyinin artırılmasıyla birlikte, vatandaş odaklı hizmet anlayışının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kamu hizmetlerinde kaliteyi artıracak

Kamu Yönetimi Seminerleri, yalnızca mesleki bilgi aktarımına değil; aynı zamanda vizyon geliştirme, liderlik becerilerinin güçlendirilmesi ve kamu politikalarının daha etkin uygulanmasına da katkı sağlıyor.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yürüttüğü bu çalışmalar, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve insan kaynağının kapasitesini geliştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

