Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G ihalesi yarın gerçekleştiriliyor!

Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G ihalesi yarın gerçekleştiriliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzun süredir beklenen 5G ihalesinin yarın (Perşembe) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) saat 10.30'da yapılacağını duyurdu. İhale, 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden gerçekleştirilecek ve 11 farklı frekans paketi tahsis edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 22:10, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 23:35
Yazdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G teknolojisi için yapılacak ihalenin, yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

İhale için işletmecilerin tekliflerini yarın saat 09.30'a kadar sunabileceğine işaret eden Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı.

Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:

"700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak."

"Yeni dönemle mobil internet hızı artacak"

5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber