Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
Türkiye'de yeni nesil suç örgütlerinin silahlı eylemlerde 18 yaş altındaki çocukları kullanma eğilimi endişe verici boyutlara ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı örgüte yönelik hazırladığı yeni iddianame, bu durumu gözler önüne serdi. İddianamede, örgütün özellikle 15-18 yaş aralığındaki ailevi sorunlu, maddi sıkıntılı veya uyuşturucu bağımlısı çocukları hedef aldığı belirtildi. Yüksek para ve yurt dışı vaadiyle kandırılan çocukların, otel odaları ve hücre evlerinde lüks hayat, alkol ve uyuşturucu ile gözlerinin boyandığı; mafya dizilerinden de etkilenerek suça motive edildiği tespit edildi.

Son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin gerçekleştirdiği, dükkan kurşunlama, silahlı yaralama, kundaklama gibi eylemlerde 18 yaşın altındaki çocukların seçilmesinde gözle görülür bir artış yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı Boyunlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 40'ı 18 yaşından küçük 79 şüpheliyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede, bu durum ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

15-20 YAŞ ARASI...

İddianameye göre silahlı suç örgütü, örgüt üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçiyor. Özellikle 15-18 yaş aralığında olan, ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar ve uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere örgüt üyeleri tarafından ulaşılması daha kolay.

SUÇLULAR DAHA YATKIN

Kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçükler, para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol olarak seçti. Daha öncesinden kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların, örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesi daha rahat oluyor.

Ayrıca örgüte katılım konusunda ikna edilen yaşı küçük çocuklar, kendileri gibi yaşı küçük arkadaşlarını da örgüte katılım konusunda özendirip ikna edebiliyor.

LÜKS HAYAT HAYALİ

Yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocuklar, hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ediyor. Daha öncesinde hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocuklar, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözleri boyanıyor.

DİZİLER ÖRNEK OLUYOR

Yine televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize olan suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören çocukların kendileri de böyle bir yaşantı hayali kuruyor. Telefon ve bilgisayar ortamında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçük örgüt üyesi adayları, örgütten daha da etkileniyor. Bu şekilde örgüte katılma yönünde motivasyonları artırılan yaşı küçük çocukların tam itaati sağlanıyor.

DÖNMEK İSTEYENE TEHDİT

Yine hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocuklar, örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşması üzerine örgütten kopmadığı da gözlemlenen en dikkat çekici tespitlerden biri. Soruşturmada örgütün birçok eylem yaşı küçük çocukları doğrudan kullandığının tespit edildiği vurgulandı.

2 BİN LİRAYA DÜKKAN KURŞUNLUYORLAR

İddianamede geçtiğimiz yıl 3 Temmuz günü Ataşehir'deki karşılıklı konumlanan iki ayrı otomobil galerisinin motosikletli örgüt üyelerince kurşunlanması için örgüt üyelerine eylemden sonra sadece 5'er bin ve 2'şer bin liralık ödeme gerçekleştirildiği anlatıldı. İşadamlarından istenen ancak alınamayan rakam ise 5 milyon liraydı.

'ONLARA 5 MİLYON CEZA KESTİM'

Örgüt yöneticisi "Meylo" lakaplı Mirhan Aygün'ün her iki galeri sahibi için toplamda 5 milyon lira ceza kestiklerini söylediğine ilişkin Whatsapp görüşmeleri soruşturma dosyasına girdi.

İşadamlarına sözde milyonlarca lira ceza kestiklerini söyleyerek tehdit eden örgüt yöneticilerinin işte bu 18 yaş altındaki çocukları kullanarak ceplerini doldurdukları ifade ediliyor. Söz konusu eylemle ilgili işadamları şikayetçi oldu.

SORUNU KÖKTEN ÇÖZMEK LAZIM

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AYSU ÇELENOĞLU

Örgütler, cezadan kurtulmak için özellikle 18 yaş altı çocukları tercih ediyor. Bu yaşlardaki çocuklar aidiyet ve kimlik arayışını sürdürdüğü için psikososyal açıdan çocuk ve ergenlerin yönlendirilmesi daha kolay oluyor. Cezadan çok bireysel ve toplumsal olarak "neden" sorusunu araştırmak gerekir. Bu toplumsal vicdan meselesidir. Bu çocukların sadece "fail" değil, aynı zamanda sistemin mağduru olduklarının unutulmaması gerekir.

Mustafa Sait ÖZKAN

