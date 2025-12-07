Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıldı

Ankara'da iki oturum halinde yapılan sınavın "Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanlarından oluşan ilk oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmadı.

İlk oturumun saat 12.30'da tamamlanmasının ardından "Maliye ve İktisat" alanlarından oluşan ikinci oturum yapıldı. Saat 14.45'te başlayan sınavda, adaylara 120 dakika süre verildi.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

Adayların 2025-CBRY'de başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor. Bunlardan, en yüksek puandan başlanarak, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (38 kadro) 4 katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava hak kazanacak.

