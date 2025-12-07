En şefkatli servis yolculuğu

Yusufeli ilçesinde oturan Adile Erdoğan, 15 yıldır servis şoförlüğü yapan eşi Salih Erdoğan'a destek olmak için servis şoförü olmaya karar verdi. SRC belgesi alan Erdoğan, 2 yıl önce eşinin minibüsünde direksiyon başına geçti. Adile Erdoğan, her sabah ilçedeki öğrenim gören öğrencileri evlerinin önünden alarak okula, ders bitimi ise tekrar evlerine bırakıyor. Öğrencilerin evi ile okul arasında mekik dokuyan Erdoğan, boş vakitlerini kendi evinin işlerini hallederek değerlendiriyor. Çocuklarla anne şefkatiyle yaklaşan Adile Erdoğan, severek yaptığı işle aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

'ÇOCUKLARI DA ŞOFÖRLÜĞÜ DE ÇOK SEVİYORUM'

Adile Erdoğan, eşine destek olmak için şoför olmaya karar verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıldır öğrenci servisi sürücüsüyüm. Eşim 15 yıldır bu işi yapıyor. Yedek şoföre ihtiyaç vardı. 'Neden ben olmayayım' dedim. Ehliyetimi yükselterek bu işi yapmaya başladım. Sabah öğrencileri Köprügören köyünden alıyorum ve okula bırakıyorum. Saat 15.30'da tekrar okuldan alarak evlerine bırakıyorum. Çocukları çok seviyorum ve onlara anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Şoförlüğü de seviyorum. Eşime destek olmak için bu işe başladım. Her iş gibi bu işinde zorlukları oluyor tabii ki ama severek yapıyorum" diye konuştu.

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Öğrenci Nurbanu Yazar, kadın şoförün kendisine güven verdiğini söyleyerek, "Adile abla servis şoförümüz olduğu için kendimi daha da güvende ve iyi hissediyorum. Kadın olması da hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Onun şoförlüğünü de seviyorum" dedi.

'EĞLENCELİ OLUYOR'

Muhammet Salih Erdoğan da "Şoförümüzü çok seviyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bizi sabah saat 08.20 gibi alıyor okul çıkışı da eve bırakıyor. Bayan şoför olması çok eğlenceli oluyor. Okula ve eve eğlenerek gidip geliyoruz" diye konuştu.