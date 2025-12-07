Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

Geçen sezon iki maçta da Göztepe'yi yenemedi

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3'de beraberlik alan İzmir temsilcisi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmeyi planlıyor.

Süper Lig'de 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligin 7 golle en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanmak istiyor.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto'nun ise bugünkü antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmaları bekleniyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ile sakatlığı devam eden Savic, forma giyemeyecek.

Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek.

