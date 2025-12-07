Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş : 07 Aralık 2025 16:04
Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ile sakatlığı devam eden Savic, forma giyemeyecek.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto'nun ise bugünkü antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmaları bekleniyor.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

Süper Lig'de 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligin 7 golle en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanmak istiyor.

Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3'de beraberlik alan İzmir temsilcisi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor İzmir'de zorlanıyor

Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

Geçen sezon iki maçta da Göztepe'yi yenemedi

Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.

Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.

