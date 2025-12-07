Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Lise öğrencisinin sınıf tekrarına mahkemeden durdurma kararı

Ankara'da astım hastası lise öğrencisi M.K.K.'nin, 46 gün devamsızlık yaptığı gerekçesiyle 11'inci sınıfı tekrar etmesine ilişkin öğretmenler kurulu kararının yürütmesi, idare mahkemesi tarafından durduruldu. M.K.K., 12'nci sınıftan eğitimine devam edecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 15:55, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 16:00

Lise öğrencisinin sınıf tekrarına mahkemeden durdurma kararı

Çankaya ilçesindeki Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi astım hastası M.K.K.'nin, 29 günü özürlü, 17 gün özürsüz toplam 46 gün devamsızlık yapması nedeniyle 11'inci sınıfı tekrar etmesine ilişkin öğretmenler kurulu kararı alındı. Kararı 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında öğrenen M.K.K.'nin ailesi, Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde, öğrencinin hastalığı nedeniyle 60 gün geçerli hastane raporu bulunduğu ve bunun okul yönetimine sunulduğu, ayrıca yönetmeliğe göre devamsızlığın 30 günü geçmesi halinde velisine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Tüm bunlar göz önüne alındığında sınıf tekrarı kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Okul yönetimi ise söz konusu raporda imza ve kaşe bulunmadığını ileri sürdü.

'TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR'

Ankara 11'inci İdare Mahkemesi, ara kararında, öğrencinin devamsızlık gerekçesiyle sınıf tekrarına karar verilmesine ilişkin yıl sonu öğretmenler kurulu kararı ile tüm bilgi, belge ve tutanak ile ilgili yönetmelik kapsamında devamsızlık hakkı dolmuş başka öğrenci bulunup bulunmadığı, bu nitelikte öğrenciler var ise bu öğrencilere ilişkin kurul kararlarının mahkemeye gönderilmesini istedi. Ayrıca davacının derslerine devam etmediğinin 5'inci, 15'inci ve 25'inci gün devamsızlıklarında veliye yazılı bildirim yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ilgili yazıların örnekleri de talep edildi. Mahkeme, işlemin uygulanması halinde öğrencinin eğitim hayatında telafisi güç zararlar doğacağına hükmederek, sınıf tekrarı kararının yürütmesini durdurdu. Kararla birlikte M.K.K.'nin 12'nci sınıftan eğitimine devam etmesinin önü açıldı.

'BARİZ BİR HAK İHLALİ'

Anne Nur Kılıç, "Benim oğlum 4'üncü sınıftan beri alerjik astım tedavisi görüyor. Biz her sene okula devamsızlık raporu veriyoruz. Etlik Şehir Hastanesi'nden 'takiplidir' diye durum bildirir raporu alıyoruz. Bu da doğal olarak bizim devamsızlığımızı 60 güne çıkarıyor. Ama her sene ilettiğimiz talep bu sene kabul görmedi ve sınıf tekrarı kararını öğrendik. Ve maalesef bu tekrar kararı, akademik başarısızlıktan kaynaklı bir tekrar değildi. Çünkü çocuğun akademik başarısı zaten çok iyi. Oğlumun sınıf arkadaşları 12'nci sınıfa devam ederken, benim çocuğum mecburen hiç tanımadığı bir sınıfa gitmek zorunda kaldı. Böyle bir durum yaşaması onun hayallerinin de biraz geride kalmasına sebep oldu. Bariz bir hak ihlali söz konusuydu. Oğlumun arkadaşları bu arada staja başladılar. Hayatlarında yol aldılar. Üniversite sınavı için dershaneye gidenler oldu. Ama benim oğlum bunlardan mahrum kaldı. Çünkü biz bir muammanın içerisindeydik. İyi bir üniversitede okuma hayali vardı. Şimdi bunlar ister istemez, 3,5 aylık 11'inci sınıfa devam sürecinde çocuğumun akademik hayatına da bir kilit vurmasına sebep oldu. Biz yürütmeyi durdurma kararı aldırdık. Şimdi çocuğum hak ettiği sınıftan tekrar devam edecek; çok mutlu" diye konuştu.

'OKUL, SORUMLULUĞU ÖĞRENCİYE YÜKLEMEYE ÇALIŞMIŞ'

Ailenin avukatı Şükrü Geçmez ise "Müvekkilin velisinin CİMER'e yapmış olduğu başvuruya verilen cevapta okul yönetiminin beyanı tam içler acısı nitelikte. Sorumluluğu gerçek dışı beyanlarla M.K.K.'ye yüklemeye çalışmışlar. Eğitim hayatının devamına ilişkin düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile düzenleniyor. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 'Devam, devamsızlık ve ilişik kesme' başlıklı ilgili maddesinde, esasen okula devamın esas olduğu; özürsüz 10 gün veya çeşitli sebeplerle 60 gün üzerinde raporlu devamsızlık yapan öğrencilerin okulla ilişiğinin sınıf tekrarı suretiyle yürütüleceği düzenlenmiştir. Yine ilgili maddede, sürekli hastalığa sahip olanların tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık raporuna binaen 60 güne kadar devamsızlık hakları bulunduğu belirtilmiştir. Açtığımız davada Ankara 11'inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Artık bu aşamada öğrencimizin 12'nci sınıftan devam etmesi için herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

