Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel istifa etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel istifa etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından, "Ben çok mutlu bir şekilde bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü ben kendim olarak bu kararı aldım. Daha doğrusu dün almıştım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Demirel, "Hakikaten belki bu sezonun en önemli maçıydı ve bugün çıkıp çok güzel bir oyunla maçı kazandık. Ben çok mutlu bir şekilde bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü ben kendim olarak bu kararı aldım. Daha doğrusu dün almıştım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım. Bugün onlar da hiçbir şey hissetmeden sahaya çıktılar, çok güzel mücadele yaptılar. İçeride bana kızdılar haklı olarak ama bu kendi adıma alınmış bir karardır. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Ben büyük bir Gençlerbirliği taraftarı oldum" diye konuştu.

