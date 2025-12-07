Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!

Türkiye'de 2019'dan bu yana süregelen düşüşle doğum oranları 1,48 çocuğa gerileyerek ülkenin geleceği için kritik bir tehdit oluşturmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, 5 yaş altı nüfusun 4,8 milyona düştüğünü belirterek, gelecekte okul birleşmeleri ve sınıf kapatmalarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise düşüşün savunma üzerindeki etkisini vurgulayarak, 2035 sonrası ordunun asker ihtiyacını karşılamakta zorlanabileceği ve dışarıdan paralı asker getirme riski oluşabileceği uyarısında bulundu.

Haber Giriş : 07 Aralık 2025 07:37
Türkiye'de doğum oranları 2019'dan beri düşme eğilimi gösteriyor. Doğurganlık oranındaki düşüş sebebiyle genç nüfusun azalması, buna karşı yaşlı nüfusun artması ülkenin geleceği için bir tehdit haline gelmeye başladı. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; uzmanlar, doğum oranlarındaki düşüşün eğitimden sağlığa, ekonomiden savunmaya birçok alanda oluşturacağı etkiye dikkat çekti.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt "Son açıklanan istatistiklere göre doğum oranı 1,48 çocuğa kadar düştü. 2018 yılında 6,5 milyon civarında olan 5 yaş altı nüfusumuz 4,8 milyona düşmüş durumda. Doğum oranlarının bu yıl da düşmeye devam etmesini, 1,4'ün altına inmesini bekliyorum. Okul çağındaki nüfusun küçülmesiyle birlikte bazı bölgelerde sınıf mevcutlarında düşüş görülecek, hatta kimi yerlerde okul kapatmaları veya okulların birleştirilmesi gündeme gelebilir" dedi.

DENGE BOZULACAK

Artan yaşlı nüfusa da dikkat çeken Eryurt, 65 yaş üzerinin 9,5 milyona ulaştığını belirterek "2050'de 22 milyona çıkacak ve her dört kişiden birisi 65 yaş üzerinde olacak. Sağlık harcamaları ve kronik hastalıklar artacak. Ayrıca, yaş kompozisyonunda yaşanan değişim sosyal güvenlikte aktif/pasif oranını da bozacak. Bu oran şu an 1,58 seviyesinde ve giderek daha kırılgan hale gelecek" diye konuştu.

"TAVUK VE MISIR KISIRLIĞI YAYIYOR"

Sezaryen doğumdaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt "Bugün Avrupa'da hiçbir ülkede uygulanmıyor ama ülkemizde yayılmış durumda. Nüfusu bu şekilde de kontrol altına aldılar" dedi.

Bazı emperyalist ülkelerin gıdalar üzerindeki oynamalarla doğurganlığı etkilediğini vurgulayan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise "Tavuk ve mısır, kısırlığı yayan en büyük iki gıda. Türkiye'de bir dönem 'beyaz et kalbin dostu' kampanyaları ile herkes beyaz ete hücum etti. Bir anda üreme oranları düştü. Bunun sebebi halen süren biyolojik savaş" diye konuştu.

"ORDUNUN İHTİYACI KARŞILANAMAYACAK"

Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt "Askerlik çağı nüfusu olan 20-29 yaş grubu, 2021 sonrası azalmaya başladı. Asıl etkiyi 2035 yılı sonrasında belirgin şekilde hissedeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da "Genç nüfus azalacağı için savaşacak asker bulamayacağız. Eskiden bu Türkiye için hiç problem değildi. Ancak böyle giderse ileride çok büyük sorun olacak. Ordu, ihtiyacını karşılayamadığı için dışarıdan paralı asker getirmek durumunda kalabilir. Bu da ülkenin güvenliği için bir tehdit açığa çıkaracak" ifadelerini kullandı.

