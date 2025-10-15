Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, "Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10'luk tolerans payına" dair haberleri için açıklama yaptı.

Haber Giriş : 15 Ekim 2025 16:36, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 17:09
İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" şeklindeki haberler için açıklamada bulundu

Yapılan açıklamada, "Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır." denildi.

Dün yayımlanan haberde, yüzde 10 toleransın kaldırıldığı, bunun yerine her bir artış için ceza tutarında artış getirildiğine dikkat çekilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması devam etmektedir" denildi.

Yeni düzenlemede hız sınırı cezaları ne kadar?

Yeni trafik yasasıyla birlikte hız sınırını aşma cezaları kademeli şekilde artacak ve bazı durumlarda 30 bin TL'ye kadar yükselecek. Ayrıca belirli hız aşımlarında ehliyetler 30 ila 90 gün arasında geri alınacak.

Yerleşim yeri içinde trafik cezaları ne kadar olacak?

6-10 km/s aşımına 2.000 TL
11-15 km/s aşımına 4.000 TL
16-20 km/s aşımına 6.000 TL
21-25 km/s aşımına 8.000 TL
26-35 km/s aşımına 12.000 TL
36-45 km/s aşımına 15.000 TL
46-55 km/s aşımına 20.000 TL
56-65 km/s aşımına 25.000 TL
66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL

Yerleşim yeri dışında trafik cezaları ne kadar olacak?

11-15 km/s aşımına 2.000 TL
16-20 km/s aşımına 4.000 TL
21-25 km/s aşımına 6.000 TL
26-30 km/s aşımına 8.000 TL
31-40 km/s aşımına 12.000 TL
41-50 km/s aşımına 15.000 TL
51-60 km/s aşımına 20.000 TL
61-70 km/s aşımına 25.000 TL
71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL

Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, "Adalet Komisyonu raporuna göre, değişiklikle birlikte 2918 sayılı Kanun'un 51. maddesi baştan yazılıyor. Yeni sistemle ceza oranları artık yüzde değil, kilometre bazlı olarak uygulanacak. Örneğin, yerleşim yerinde hız sınırı 70 km/s olan bir bölgede 77 km/s hızla giden sürücü, artık ceza alacak. Eskiden yüzde 10'luk tolerans nedeniyle cezadan kurtulan bu sürücü, yeni düzenleme sonrası 6 km aşım yaptığı gerekçesiyle 2.000 TL ceza ödeyecek." denilmişti.

Bakanlık açıklamasın da her ne kadar yüzde 10 toleranslık uygulama kaldırılıyor tespiti yalanlansa da, memurlar.net'te yer alan "Yeni sistemle ceza oranları artık yüzde değil, kilometre bazlı olarak uygulanacak." içerikli haber doğrulanmaktadır. Zira yeni hız taslağına göre yerleşim yeri içinde hız sınırı 70 ise hız sınırı 76 olduğunda ceza uygulanacaktır. Yien hız sınırı 82 ise 88 ile geçildiğinde tarafik cezası yazılacaktır.

