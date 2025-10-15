İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" şeklindeki haberler için açıklamada bulundu

Yapılan açıklamada, "Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır." denildi.

Dün yayımlanan haberde, yüzde 10 toleransın kaldırıldığı, bunun yerine her bir artış için ceza tutarında artış getirildiğine dikkat çekilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması devam etmektedir" denildi.

Yeni düzenlemede hız sınırı cezaları ne kadar?

Yeni trafik yasasıyla birlikte hız sınırını aşma cezaları kademeli şekilde artacak ve bazı durumlarda 30 bin TL'ye kadar yükselecek. Ayrıca belirli hız aşımlarında ehliyetler 30 ila 90 gün arasında geri alınacak.

Yerleşim yeri içinde trafik cezaları ne kadar olacak?

6-10 km/s aşımına 2.000 TL

11-15 km/s aşımına 4.000 TL

16-20 km/s aşımına 6.000 TL

21-25 km/s aşımına 8.000 TL

26-35 km/s aşımına 12.000 TL

36-45 km/s aşımına 15.000 TL

46-55 km/s aşımına 20.000 TL

56-65 km/s aşımına 25.000 TL

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL

Yerleşim yeri dışında trafik cezaları ne kadar olacak?

11-15 km/s aşımına 2.000 TL

16-20 km/s aşımına 4.000 TL

21-25 km/s aşımına 6.000 TL

26-30 km/s aşımına 8.000 TL

31-40 km/s aşımına 12.000 TL

41-50 km/s aşımına 15.000 TL

51-60 km/s aşımına 20.000 TL

61-70 km/s aşımına 25.000 TL

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL

Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, "Adalet Komisyonu raporuna göre, değişiklikle birlikte 2918 sayılı Kanun'un 51. maddesi baştan yazılıyor. Yeni sistemle ceza oranları artık yüzde değil, kilometre bazlı olarak uygulanacak. Örneğin, yerleşim yerinde hız sınırı 70 km/s olan bir bölgede 77 km/s hızla giden sürücü, artık ceza alacak. Eskiden yüzde 10'luk tolerans nedeniyle cezadan kurtulan bu sürücü, yeni düzenleme sonrası 6 km aşım yaptığı gerekçesiyle 2.000 TL ceza ödeyecek." denilmişti.

Bakanlık açıklamasın da her ne kadar yüzde 10 toleranslık uygulama kaldırılıyor tespiti yalanlansa da, memurlar.net'te yer alan "Yeni sistemle ceza oranları artık yüzde değil, kilometre bazlı olarak uygulanacak." içerikli haber doğrulanmaktadır. Zira yeni hız taslağına göre yerleşim yeri içinde hız sınırı 70 ise hız sınırı 76 olduğunda ceza uygulanacaktır. Yien hız sınırı 82 ise 88 ile geçildiğinde tarafik cezası yazılacaktır.