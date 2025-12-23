BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor

Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
BYD'den araç siparişi verenlere kapora iadeleri sürerken, yeni araç sevkiyatının durduğu ve Manisa'da planlanan fabrika yatırımının da askıya alındığı öğrenildi. Geciken yatırım kararları müşteri mağduriyetini büyüttü. BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrika yatırım planıyla Türkiye'de satış izni aldığı ve ancak Çinli üreticinin sözünde durmadığı belirtiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 09:00, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 09:17
Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye pazarına yönelik planlarında ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Sipariş veren müşterilere kapora iadeleri devam ederken, yeni araçların Türkiye'ye gelmeyeceği konuşuluyor. Buna ek olarak, Manisa'da kurulması planlanan üretim tesisinin de fiilen rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

Kapora İadeleri Sürüyor, Teslimatlar Belirsiz

Bayiler üzerinden edinilen bilgilere göre, BYD için daha önce sipariş oluşturan çok sayıda müşterinin kaporası iade ediliyor. Bayiler, yeni araç sevkiyatına ilişkin net bir tarih veremezken, teslimat sürecinin tamamen belirsiz hale geldiği ifade ediliyor.

Yeni Araç Sevkiyatı Durdu İddiası

Otomotiv sektöründe konuşulanlara göre BYD, kısa ve orta vadede Türkiye'ye yeni araç göndermeyi planlamıyor. Resmi bir takvim açıklanmaması ve siparişlerin iptal edilmesi, bu iddiaları güçlendiren en önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Manisa'da Planlanan Fabrika Yatırımı da Askıya Alındı

Kriz yalnızca satış ve sevkiyatla sınırlı kalmadı. BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı üretim tesisine ilişkin çalışmaların da durduğu öğrenildi. Yatırım sürecinde somut bir adım atılamaması, fabrikanın fiilen "yattığı" şeklinde yorumlanıyor. Sektör temsilcileri, bu durumun Türkiye'deki uzun vadeli planlara yönelik soru işaretlerini artırdığı görüşünde.

Gözler Şirketten Gelecek Resmi Açıklamada

Yaşanan gelişmelerin ardından müşteriler ve sektör temsilcileri, BYD'den net ve şeffaf bir açıklama bekliyor. Yeni araç sevkiyatının akıbeti, Manisa yatırımı ve Türkiye pazarına yönelik gelecek planlarının açıklığa kavuşmaması halinde, markaya duyulan güvenin daha da zedelenebileceği değerlendiriliyor.

