Şile Belediyesine ikinci dalga operasyon: 22 gözaltı
Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 08:51, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 09:28
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesine yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.