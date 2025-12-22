Uyuşturucu soruşturmasında 2 yeni gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı ve iş adamı Umut Evirgen ile Beşiktaş Etiler'de 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.