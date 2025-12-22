Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?

Hurda teşvikiyle ÖTV'siz araç iddiaları yine sosyal medyada ve bazı yayınlarda gündeme taşındı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, bu beklentinin gerçeği yansıtmadığını belirterek 'gerçekleşme ihtimali yok" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 19:08, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 19:09
Yazdır
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?

Her yıl benzer başlıklarla dolaşıma sokulan "25 yaş üstü aracını hurdaya ayırana ÖTV'siz yerli sıfır araç" iddiası yeniden tartışma yarattı.

Ünlü otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından yaptığı paylaşımda, konunun ısrarla "olacakmış gibi" servis edildiğini ancak bunun gerçekçi olmadığını vurguladı.

Özpeynirci'ye göre mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV'siz sıfır araç uygulamasının bir karşılığı bulunmuyor. "Hurda teşviki"nin bir ekonomik politika olmadığını savunan Özpeynirci, bunun her yıl tekrar gündeme
getirilerek beklenti oluşturulan bir söylem haline dönüştüğünü ifade etti.

'ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ FİKRİNİN KARŞILIĞI YOK'

Özpeynirci'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Her yıl olduğu gibi.
Israrla konuşuluyor, ısrarla yazılıyor, ısrarla "olacakmış gibi" servis ediliyor.

Ama gerçeği net söyleyelim:
Gerçekleşme ihtimali yok.
Yine benzer manşetler dolaşımda:
"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmasına göre, 25 yaş üzeri aracını hurdaya ayıranlar ÖTV'siz yerli sıfır araç alabilecek."

Oysa tablo çok açık:
Mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV'siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok.

Türkiye'de hurda teşviki; bir ekonomik politika değil, her yıl ısıtılıp gündeme sürülen bir beklenti üretim hattı."

Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını hedefleyen yeni bir destek paketi için düğmeye bastı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hazırlanan çalışma kapsamında, hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de ailelerin yerli otomobile erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, programın 2025 yılı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.

SIFIR ARAÇTA ÖTV MUAFİYETİ MASADA

Hazırlanan düzenleme, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılmasını teşvik ederken, bu adımı atan ailelere bir avantaj sunuyor. Buna göre, 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan aileler, yerli otomobil satın alırken ÖTV ödemeyecek.

Bu uygulamayla birlikte hem trafikteki yaşlı araçların azaltılması hem de çevreci ve güvenli araçların kullanımının artırılması hedefleniyor.

ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL İLERLEYECEK?

Program kapsamında sadece vergi avantajı değil, finansman desteği de sağlanacak. Özellikle çok çocuklu aileler için:

-Uzun vadeli ödeme seçenekleri

-Düşük taksitli finansman modelleri

-Esnek kredi planları sunulması planlanıyor. Böylece düzenli geliri sınırlı olan ailelerin bütçesi zorlanmadan otomobil sahibi olmasının önü açılacak.

HANGİ OTOMOBİLLER DESTEK KAPSAMINDA OLACAK?

ÖTV muafiyetinin uygulanacağı araçlar için de net kriterler belirlendi. Buna göre destek:

-Türkiye'de üretilen,

-En az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobil modelleri için geçerli olacak.

Bu şart, hem yerli üretimi desteklemeyi hem de otomotiv sanayisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Düzenlemenin Meclis'e sunulduktan sonra yasalaşması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber