11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Adalet Komisyonu'ndan geçen 11. Yargı Paketi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, özellikle 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçları kapsayan dev bir infaz indirimi hamlesini içeriyor. Şartları sağlayan hükümlülerin 5 yıla kadar erken tahliye edilmesinin önünü açan paket, açık cezaevindeki hükümlüler için de denetimli serbestlik sürelerini yeniden belirliyor. İşte kritik düzenlemenin tüm detayları...
Meclis Danışma Kurulu kararıyla 11. Yargı Paketi yarın ele alınacak.
KAPSAMI NASIL OLACAK?
TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen infaz indirimi düzenlemesi, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenleri kapsıyor. Düzenleme eğer TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşırsa bundan yalnızca 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenler yararlanacak.
Bu kapsamda toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar en az 5 yıl erken tahliye olabilecek.
Açık cezaevinde olan hükümlüler ise üç ay açık cezaevinde kalmak şartıyla denetimli serbestlik hükümlerinden üç yıl erken yararlandırılacak. Bu nedenle aldığı ceza miktarına göre birçok hükümlüye tahliye kapısı açılmış olacak.