Bursa'da Mustafa Abi'den 576 saattir haber yok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi adlı vatandaş için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kayıp ihbarının üzerinden yaklaşık 576 saat geçmesine rağmen Abi'ye ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 23:33, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 23:35
Daha önce de kayıp haberlerine konu olan Mustafa Abi (80) için Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp ihbarının ardından ilk 7 gün boyunca AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekipler, Mustafa Abi'nin kaybolduğu günden itibaren köy ve çevresinde yaklaşık 30-35 kilometrelik geniş bir alanı kapsayan çember içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve muhtemel geçiş güzergahları tek tek taranmasına rağmen, şu ana kadar herhangi bir somut bulguya ulaşılamadı.

Kayıp Mustafa Abi'nin eşi Ayla Abi, yaşadıkları belirsizliğin her geçen saat daha da ağırlaştığını belirterek, "576 saattir umutla bekliyoruz. Günlerdir evimizde huzur yok. Jandarma ekipleri ve köylülerimiz ellerinden geleni yapıyor ama hala bir haber alamadık. Bu belirsizlik çok zor" ifadelerini kullandı.

Aile, Mustafa Abi'yi gören ya da nerede olabileceğine dair bilgisi bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi.

