Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu kullanımı ve teminine yönelik iddialarla bağlantılı yeni bir operasyon aşamasına geçildi. Bu kapsamda, adliye muhabirliğiyle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç de soruşturma dosyasına dahil edildi.

İFADESİ ALINACAK!



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdinç, sürdürülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, ifadesinin alınması amacıyla gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.