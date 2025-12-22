Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı!
İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü isimler ve medya dünyasından bazı kişileri kapsayan operasyon kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanmasının ardından, gazeteci Emrullah Erdinç'in de gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 23:07, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 23:35
İFADESİ ALINACAK!
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdinç, sürdürülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, ifadesinin alınması amacıyla gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.