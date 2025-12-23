23 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 18. haftasında; Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek, Anadolu Efes ise Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi açılışını gerçekleştirecek.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, katılacağı "Bir Sofrada Vuslat" programında basın açıklaması yapacak.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de "Dijital Ortamda Çocukların Zararlı Bilgilerden Korunması: Modern Araçlar ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılacak.

