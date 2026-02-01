Antalya'da feci kaza: Otobüs devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarını ciddi oranlarda artıran Karayolları Trafik Kanunu teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklif yasalaşırsa plaka değişikliğinden hız ihlaline, saldırgan sürücülükten kırmızı ışık kazalarına kadar birçok ihlalde ağır para cezaları, ehliyet geri alma ve araç bağlama yaptırımları uygulanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 11:17, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 11:30
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Haftalık çalışmalarına 3 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, ilk 17 maddesi kabul edilen, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler, 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

- Saldırgan sürücüye para cezası

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Komisyonların gündemleri

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplanarak gündemlerindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

